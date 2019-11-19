Голову "Укрексімбанку" звинувачують у сприянні Курченкові та Арбузову для забезпечення інтересів Ложкіна та Порошенка

Генеральна прокуратура звинувачує голову правління "Укрексімбанку" Олександра Гриценка в сприянні зняття арештів з депозитів і застав "злочинного оточення екс-президента Віктора Януковича" за виданим банком кредиту на покупку "Українського медіа холдингу".

Про це заявляє Генеральна прокуратура, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Намагаючись забезпечити інтереси [екс-глави адміністрації президента і екс-власника УМХ Бориса] Ложкіна, [президента в 2014-2019 роках Петра] Порошенка, [екс-заступника голови АП Олексія] Філатова і [екс-1-го віце-президента УМХ Григорія] Шверка Гриценко у вересні 2014 року вирішив використовувати свої службові повноваження всупереч інтересам державного банку щодо звернення на його користь активів групи компаній УМХ і заставного майна на суму 506 млн доларів, тим самим приєднався до злочинної організації", — повідомив прокурор в суді.

За словами прокурора, йдеться про один з епізодів справи по нібито легалізацію 406 млн доларів екс-першим віце-прем'єром Сергієм Арбузовим, екс-главою Міндоходів Олександром Клименком і бізнесменом Сергієм Курченком шляхом придбання холдингу УМХ.

"Реалізуючи злочинні наміри, в другій половині 2012 року Арбузов і Курченко, діючи за попередньою змовою з Януковичем, Клименком та іншими учасниками злочинної організації, запропонували Ложкіну та іншим бенефіціарним власникам групи компаній УМХ сприяти злочинній організації Януковича і взяти участь в легалізації коштів на понад 406 млн доларів шляхом складання ряду угод з купівлі групи компаній УМХ", - стверджує прокурор.

За даними Генпрокуратури, Ложкін та інші бенефіціари УМХ достовірно знали з різних джерел про участь Арбузова, Клименка, Курченка та інших осіб у складі злочинної організації та здійсненні ними злочинів проти держвласності.

За даними слідства, в рамках угоди ТОВ "СЄПЕК Медіа Інвест" отримало в державному Укрексімбанку за договором від жовтня 2013 року кредит 160 млн доларів, в якості забезпечення за яким були ряд депозитів на 50 млн доларів і казначейські зобов'язання на 50 млн доларів, нерухомість і обладнання, а без твердого забезпечення залишалася сума 45,27 млн ​​доларів.

Сторона звинувачення вказала, що в 2014 році з ініціативи Генпрокуратури заарештовані зазначені депозити і казначейські зобов'язання, а в середині серпня того року Гриценко став головою правління.

"Намагаючись продовжити реалізацію плану щодо легалізації коштів злочинної організації, а також для недопущення обігу належних їй активів в сумі 506 млн доларів на користь Укрексімбанку, в серпні 2014 року Курченко запропонував ... Шверку продовжити реалізацію попередньо узгодженого злочинного плану спільно з Ложкіним, Філатовим з відома і за погодженням з президентом Порошенко ", - стверджує прокурор.

За версією слідства, за це Курченко запропонував передати право власності на "Наше Радіо".

Нагадуємо:

У суботу деякі ЗМІ, зокрема телеканали "Прямий" та "5 канал", повідомили про викрадення глави "Укрексімбанку" Олександра Гриценка.

В СБУ заявили, що Гриценка затримала СБУ за дорученням Генпрокуратури в межах кримінального провадження за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст. 255, ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 209 КК.

Гриценко очолив державний "Укрексім" у 2014 році. За даними ЕП, банкір є наближеною до колишнього президента Петра Порошенка особою.

Гриценко з червня 2007 року до лютого 2013 року працював вiце-президентом департаменту ринку капiталiв у країнах Схiдної Європи, Близького Сходу й Африки Standard Bank PLC, а з лютого 2013 року до липня 2014 року - на посадi асоцiйованого директора, члена Комiтету з управлiння активами Banque Havilland S.A.

В 2004-2005 роках Гриценко працював на посадi начальника управлiння комерцiйних боргових зобов'язань департаменту фiнансової полiтики Мiнiстерства фiнансiв.

Укрексiмбанк засновано 1992 року. Усi його акцiї належать державi.