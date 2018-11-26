Дружина Арбузова домоглася нарахування 3 тисяч доларів за заарештованим вкладом

Сергій Арбузов

Ірина Арбузова, дружина колишнього в.о. прем'єр-міністра Сергія Арбузова, здобула часткову перемогу в суді над Ощадбанком - їй донараховано майже 3 тисячі доларів відсотків за заарештованим вкладом.

Про це повідомляє FinClub.

Київський апеляційний суд 26 листопада частково задовольнив позов Ірини Арбузової: Ощадбанк зобов'язаний донарахувати відсотки по депозиту Ірини Арбузової на 484 тисч доларів за період до закінчення терміну дії договору 9 серпня 2014 року. У задоволенні решти вимог їй відмовлено.

Йдеться про те, що Ірина Арбузова 30 липня 2013 року уклала з Ощадбанком депозитний договір, в рамках якого внесла на депозит 484 тисячі доларів. Внесок розміщувався на період 12 місяців + 10 днів під ставку 9% річних.

Відсотки нараховувалися і виплачувалися щомісяця. Останній раз Ощадбанк нарахував відсотки за період з 1 по 14 липня в розмірі 19,888 тисяч доларів, говориться в рішенні суду першої інстанції, але розрахунок цієї суми не вказано.

Ірина Арбузова порахувала, що Ощадбанк не виконав свої договірні зобов'язання і подала в суд, щоб їй "відновили нарахування відсотків з 15 липня 2014 по день фактичного відновлення нарахування відсотків за ставкою 9%".

Провадження у справі Печерський районний суд Києва відкрив 30 червня 2017 року, а вже 19 квітня 2018 року відмовив Ірині Арбузової в задоволенні позову як "безпідставного".

Зокрема, суд звернув увагу на те, що він ще 13 травня 2014 року наклав арешт на активи вкладниці, зокрема, на оспорюваний депозит. А Ощадбанк 27 травня виконав ухвалу Печерського районного суду Києва про арешт вкладу.

Уже 16 червня Ощадбанк вирішив встановити 0% процентну ставку за всіма заарештованим вкладами і 14 липня повідомив Ірині Арбузовій, що після 14 липня на її заарештовані депозити буде нараховуватися 0%. У неї було 10 днів для оскарження цього рішення банку, але вона так і не подала в банк письмову претензію.

Цю ситуацію коментували в Ощадбанку. У прес-службі заявляли, що дружина екс-чиновника в 2017 році подала через своїх адвокатів позов до суду про зобов'язання банку донарахувати відсотки по арештованих строкових вкладах.

"Судом першої інстанції прийнято рішення про відмову в задоволенні цивільних позовів клієнта до Ощадбанку. Зараз справа переглядається апеляційним судом (з 1 червня. - Ред.)", - говорили в Ощадбанку на минулому тижні.

Сьогодні Київський апеляційний суд фактично вирішив, що Ощадбанк повинен донарахувати відсотки Ірині Арбузовій з 15 липня по 9 серпня 2014 за вкладом на суму 484 тисячі доларів, виходячи з 9% річних.

Виходячи з розрахунків FinClub, мова йде про відсотки на суму приблизно 2983 доларів. При цьому суд не оголосив, чи будуть ці відсотки виплачені після донарахування чи заарештовані, як і сам вклад.

Нагадаємо, раніше суд зняв арешт з будинку та земельних ділянок батька Арбузова.