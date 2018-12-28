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У Гройсмана очікують на мільярди доларів інвестицій від роботи концесій

П'ятниця, 28 грудня 2018, 14:25

Уряд розраховує залучити близько 19 мільярдів доларів інвестицій у перші роки після старту роботи концесій.

Про це на засіданні уряду 27 грудня сказав перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, повідомляє "Укрінформ".

"Для модернізації соціальної інфраструктури ми запроваджуємо Державне агентство з підтримки державно-приватного партнерства. Результатами роботи агентства стане підготовка концесійних проектів. Наразі ми працюємо над першими проектами у портовій сфері, що дозволить залучити 19 млрд дол інвестицій у перші роки", - сказав Кубів.

За словами Кубіва, у 2019 році безпрецедентну підтримку отримають українські винахідники.

"Уряд створив Фонд підтримки інновацій, а Мінекономрозвитку – Фонд підтримки винахідництва. Планується, що загальний обсяг фінансування цих фондів на 2019 рік становитиме близько 400 млн", - розповів перший віце-прем'єр.

Він також наголосив, що пріоритетом на 2019 рік залишатиметься мала і велика приватизація, прозора оренда державного майна.

"Відкрита конкурентна результативна приватизація великих підприємств - це нові робочі місця та інвестиції в розвиток національної економіки", - підкреслив Кубів.

Він додав, що наразі ведеться робота над проектом закону, який дозволить покращити механізми оренди державного майна.

Нагадаємо, в лютому Верховна Рада прийняла закон, який дозволяє передавати на умовах концесії дороги загального користування державного значення для будівництва і експлуатації.

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Кубів інвестиції концесія

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