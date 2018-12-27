Кубів озвучив економічні показники України у 2018

Міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів розповів про економічні показники України у 2018 році.

Про це він розповів під час засідання Кабінету Міністрів 27 грудня.

Кубів відзначив, що економіка України продовжила зростання, прогноз залишається позитивним.

"За підсумками року ріст ВВП становитиме понад 3%", - відзначив міністр.

За його словами, це підтверджують і світові партнери: МВФ, ЄС, ЄК.

Він зазначив, що зростає українська промисловість. За 11 місяців 2018 року вона зросла на майже 2% більше, ніж за той самий період 2017 року.

Хімічне виробництво зросло на 19%, автомобілебудування - на 12%.

Експорт за 10 місяців 2018 року становив 39 млрд доларів. Капітальні інвестиції зросли на 20% за 9 місяців 2018 року.

Рівень тіньової економіки зменшився на 3%, і становить 32% від офіційного ВВП.

"Це говорить про макростабілізацію і про те, що в Україні стало значно легше вести бізнес", - підкреслив Кубів.

Ріст економіки стимулює розвиток інфраструктури. Так у 2018 році коштом держбюджету було відновлено 3800, це більше ніж за 4 минулі роки разом.

Міністр також підкреслив, що для потужного результату потрібно зростати на 5-7% і назвав 5 факторів, які мають допомогти в реалізації такого зростання:

1) Залучення інвестицій;

2) Продовження структурних економічних реформ та кадрове оновлення;

3) Новації та модернізація виробництва з локалізацією в Україні;

4) Підтримка малого та середнього бізнесу;

5) Збільшення обсягів експорту, кооперації, створення спільних підприємств, формуючи ланцюг додаткової вартості у нас в Україні.

Раніше МВФ назвав недостатнім зростання економіки України.

Як повідомлялося, у Міжнародному валютному фонді вважають, що для прискорення економічного зростання в Україні слід знизити процентні ставки за кредитами, забезпечити сприятливий бізнес-клімат і дотримуватися фіскальної політики.

Економічна правда