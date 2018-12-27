Кубів озвучив економічні показники України у 2018
Міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів розповів про економічні показники України у 2018 році.
Про це він розповів під час засідання Кабінету Міністрів 27 грудня.
Кубів відзначив, що економіка України продовжила зростання, прогноз залишається позитивним.
"За підсумками року ріст ВВП становитиме понад 3%", - відзначив міністр.
За його словами, це підтверджують і світові партнери: МВФ, ЄС, ЄК.
Він зазначив, що зростає українська промисловість. За 11 місяців 2018 року вона зросла на майже 2% більше, ніж за той самий період 2017 року.
Хімічне виробництво зросло на 19%, автомобілебудування - на 12%.
Експорт за 10 місяців 2018 року становив 39 млрд доларів. Капітальні інвестиції зросли на 20% за 9 місяців 2018 року.
Рівень тіньової економіки зменшився на 3%, і становить 32% від офіційного ВВП.
"Це говорить про макростабілізацію і про те, що в Україні стало значно легше вести бізнес", - підкреслив Кубів.
Ріст економіки стимулює розвиток інфраструктури. Так у 2018 році коштом держбюджету було відновлено 3800, це більше ніж за 4 минулі роки разом.
Міністр також підкреслив, що для потужного результату потрібно зростати на 5-7% і назвав 5 факторів, які мають допомогти в реалізації такого зростання:
1) Залучення інвестицій;
2) Продовження структурних економічних реформ та кадрове оновлення;
3) Новації та модернізація виробництва з локалізацією в Україні;
4) Підтримка малого та середнього бізнесу;
5) Збільшення обсягів експорту, кооперації, створення спільних підприємств, формуючи ланцюг додаткової вартості у нас в Україні.
Раніше МВФ назвав недостатнім зростання економіки України.
Як повідомлялося, у Міжнародному валютному фонді вважають, що для прискорення економічного зростання в Україні слід знизити процентні ставки за кредитами, забезпечити сприятливий бізнес-клімат і дотримуватися фіскальної політики.
Економічна правда
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