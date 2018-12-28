У Гройсмана ожидают миллиардов долларов инвестиций от работы концессий

Правительство рассчитывает привлечь около 19 миллиардов долларов инвестиций в первые годы после старта работы концессий.

Об этом на заседании правительства 27 декабря сказал первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив, сообщает "Укринформ".

"Для модернизации социальной инфраструктуры мы вводим Государственное агентство по поддержке государственно-частного партнерства. Результатами работы агентства станет подготовка концессионных проектов. Сейчас мы работаем над первыми проектами в портовой сфере, что позволит привлечь 19 млрд долл инвестиций в первые годы", - сказал Кубив.

По словам Кубива, в 2019 году беспрецедентную поддержку получат украинские изобретатели.

"Правительство создало Фонд поддержки инноваций, а Минэкономразвития – Фонд поддержки изобретательства. Планируется, что общий объем финансирования этих фондов на 2019 год составит около 400 млн", - рассказал первый вице-премьер.

Он также подчеркнул, что приоритетом на 2019 год будет малая и большая приватизация, прозрачная аренда государственного имущества.

"Открытая конкурентная результативная приватизация крупных предприятий - это новые рабочие места и инвестиции в развитие национальной экономики", - подчеркнул Кубив.

Он добавил, что сейчас ведется работа над проектом закона, который позволит улучшить механизмы аренды государственного имущества.

Напомним, в феврале Верховная Рада приняла закон, который разрешает передавать на условиях концессии дороги общего пользования государственного значения для строительства и эксплуатации.