У Гройсмана ожидают миллиардов долларов инвестиций от работы концессий
Правительство рассчитывает привлечь около 19 миллиардов долларов инвестиций в первые годы после старта работы концессий.
Об этом на заседании правительства 27 декабря сказал первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив, сообщает "Укринформ".
"Для модернизации социальной инфраструктуры мы вводим Государственное агентство по поддержке государственно-частного партнерства. Результатами работы агентства станет подготовка концессионных проектов. Сейчас мы работаем над первыми проектами в портовой сфере, что позволит привлечь 19 млрд долл инвестиций в первые годы", - сказал Кубив.
По словам Кубива, в 2019 году беспрецедентную поддержку получат украинские изобретатели.
"Правительство создало Фонд поддержки инноваций, а Минэкономразвития – Фонд поддержки изобретательства. Планируется, что общий объем финансирования этих фондов на 2019 год составит около 400 млн", - рассказал первый вице-премьер.
Он также подчеркнул, что приоритетом на 2019 год будет малая и большая приватизация, прозрачная аренда государственного имущества.
"Открытая конкурентная результативная приватизация крупных предприятий - это новые рабочие места и инвестиции в развитие национальной экономики", - подчеркнул Кубив.
Он добавил, что сейчас ведется работа над проектом закона, который позволит улучшить механизмы аренды государственного имущества.
Напомним, в феврале Верховная Рада приняла закон, который разрешает передавать на условиях концессии дороги общего пользования государственного значения для строительства и эксплуатации.
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