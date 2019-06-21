Кубів запропонував владі кардинальні зміни для регулювання цифрової економіки

Україні слід перетворити Міністерство економічного розвитку і торгівлі на Міністерство цифрової економіки України.

Про це заявив під час години запитань до уряду у Верховній Раді перший віцепрем‘єр-міністр — міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів, передає Укрінформ.

"Міністерство економічного розвитку слід наділити повноваженнями у сфері розвитку цифрової економіки. Вже 3 роки Мінекономрозвитку активно розвиває цифровий порядок денний для України, однак слід скоротити невластиві функції інших органів влади у сфері цифровізації", - сказав Кубів.

"Україна повинна діяти за прикладом колег-європейців та змінити традиційне Міністерство економіки на Міністерство цифрової економіки України", - наголосив Кубів.

Він також зазначив, що слід оптимізувати роботу комітетів парламенту та створити комітет з цифрової економіки.

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