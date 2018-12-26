"Укрпошта" попереджає про можливі затримки доставки в 6 областях

ПАТ "Укрпошта" заявляє про можливі затримки з доставкою пошти в шести областях у зв'язку зі складними погодними умовами.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"У зв'язку з погіршенням погодних умов на території України можливі затримки доставки пошти в Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Луганській, Запорізькій області", - зазначили в компанії.

Раніше національний оператор поштового зв'язку попередив про збільшення термінів доставки посилок і кореспонденції через зростання обсягів в передноворічний і різдвяний періоди.

Економічна правда