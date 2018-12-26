"Укрпошта" предупреждает о возможных задержках доставки в 6 областях

ПАО "Укрпошта" заявляет о возможных задержках с доставкой почты в шести областях в связи со сложными погодными условиями.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Украины возможны задержки доставки почты в Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Луганской, Запорожской области", - отметили в компании.

Ранее национальный оператор почтовой связи предупредил об увеличении сроков доставки посылок и корреспонденции из-за роста объемов в предновогодний и рождественский периоды.

Экономическая правда