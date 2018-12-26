Все разделы
Укр / Рус

"Укрпошта" предупреждает о возможных задержках доставки в 6 областях

Среда, 26 декабря 2018, 14:35
 

ПАО "Укрпошта" заявляет о возможных задержках с доставкой почты в шести областях в связи со сложными погодными условиями.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Украины возможны задержки доставки почты в Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Луганской, Запорожской области", - отметили в компании.

Ранее национальный оператор почтовой связи предупредил об увеличении сроков доставки посылок и корреспонденции из-за роста объемов в предновогодний и рождественский периоды.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Укрпочта

powered by lun.ua
Материалы по теме
"Укрпошта" договорилась с Пенсионным фондом о доставке пенсий 21 декабря 2018, 18:40
Тариф на доставку пенсий пересмотрят летом — Укрпошта 19 декабря 2018, 14:50
Бывший член правления Danone возглавил наблюдательный совет "Укрпочты" 14 декабря 2018, 16:27
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте