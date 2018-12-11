Все разделы
Укр / Рус

"Укрпошта" предупреждает о возможных задержках отправлений

Вторник, 11 декабря 2018, 17:05
 

Национальный оператор почтовой связи "Укрпошта" предупредил об увеличении сроков доставки посылок и корреспонденции из-за роста объемов в предновогодний и рождественский периоды.

Об этом сообщается на официальном сайте компании.

"В праздничный период сроки стандартной почтовой доставки могут увеличиться из-за роста объемов почты, пересылаемой в предновогодний и рождественский периоды", - заявили в компании.

"В это время в усиленном режиме работает авиационная инфраструктура (аэропорты, авиалинии, хэндлинговые компании) и таможенные подразделения Украины и других стран мира, однако их пропускные возможности ограничены", - говорится в сообщении компании.

"Укрпошта" также предложила для осуществления экспресс доставки товаров из пяти крупнейших городов Украины пользоваться ее совместными решениями с DHL Express.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Укрпочта

powered by lun.ua
Материалы по теме
Сотрудникам Приватбанка запретили переманивать клиентов "Укрпошты" 11 декабря 2018, 15:05
Правительство согласилось профинансировать "Укрпоште" доставку пенсий 20 ноября 2018, 13:30
Неэффективность расходов "Укрпочты": миф или реальность? 13 ноября 2018, 14:55
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте