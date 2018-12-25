Кіберполіція викрила хакера, який зламував бази даних держустанов

Кіберполіція викрила чоловіка, який незаконно втручався в бази даних державних установ.

Про це повідомляє прес-служба Департаменту кіберполіції.

"Обіймаючи посаду в компанії, яка обслуговувала державні установи (в тому числі і військові частини) чоловік незаконно отримував доступ до інформації, яка містилася в базах цих установ. Наразі поліцейські перевіряють інформацію щодо продажу зловмисником інформації", - йдеться в повідомленні.

Крім того, чоловік реалізовував, встановлював та обслуговував програмне забезпечення бухгалтерських та облікових систем, яке входить до санкційного списку.

Порушуючи вимоги договірних зобов’язань, він таємно отримував доступ до даних працівників цих підприємств, реєстраційних номерів їх облікових карток платників податків тощо.

Проведено обшуки за адресою ведення господарської діяльності та за місцем проживання зловмисника.На персональних комп’ютерах правоохоронці виявили ряд інформації відносно працівників державних установ.

Нагадаємо, співробітники кіберполіції викрили організаторів масштабної шахрайської онлайн-фінансової біржі.

Економічна правда