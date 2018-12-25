Киберполиция разоблачила хакера, который взламывал базы данных госучреждений
Киберполиция разоблачила мужчину, который незаконно вмешивался в базы данных государственных учреждений.
Об этом сообщает пресс-служба Департамента киберполиции.
"Занимая должность в компании, которая обслуживала государственные учреждения (в том числе и военные части) мужчина незаконно получал доступ к информации, которая содержалась в базах этих учреждений. Сейчас полицейские проверяют информацию о продаже злоумышленником информации", - говорится в сообщении.
Кроме того, человек реализовывал, устанавливал и обслуживал программное обеспечение бухгалтерских и учетных систем, которое входит в санкционный список.
Нарушая требования договорных обязательств, он тайно получал доступ к данным работников этих предприятий, регистрационных номеров их учетных карточек налогоплательщиков и тому подобное.
Проведены обыски по адресу ведения хозяйственной деятельности и по месту жительства злоумышленника. На персональных компьютерах правоохранители обнаружили ряд информации относительно работников государственных учреждений.
Ранее сотрудники киберполиции разоблачили организаторов масштабной мошеннической онлайн-финансовой биржи.
Экономическая правда
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