Киберполиция разоблачила хакера, который взламывал базы данных госучреждений

Киберполиция разоблачила мужчину, который незаконно вмешивался в базы данных государственных учреждений.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента киберполиции.

"Занимая должность в компании, которая обслуживала государственные учреждения (в том числе и военные части) мужчина незаконно получал доступ к информации, которая содержалась в базах этих учреждений. Сейчас полицейские проверяют информацию о продаже злоумышленником информации", - говорится в сообщении.

Кроме того, человек реализовывал, устанавливал и обслуживал программное обеспечение бухгалтерских и учетных систем, которое входит в санкционный список.

Нарушая требования договорных обязательств, он тайно получал доступ к данным работников этих предприятий, регистрационных номеров их учетных карточек налогоплательщиков и тому подобное.

Проведены обыски по адресу ведения хозяйственной деятельности и по месту жительства злоумышленника. На персональных компьютерах правоохранители обнаружили ряд информации относительно работников государственных учреждений.

Ранее сотрудники киберполиции разоблачили организаторов масштабной мошеннической онлайн-финансовой биржи.

Экономическая правда