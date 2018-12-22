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Італійська компанія в обхід санкцій постачає обладнання в Крим – ЗМІ

Субота, 22 грудня 2018, 10:36

В італійській компанії Bertolaso ​​підтвердили факт поставки промислового обладнання для нового заводу агрофірми "Золота Балка" в окупованому Росією Криму.

Про це в 21 грудня повідомила кореспондент Наталя Кудрик, пишуть "Крим.Реаліі".

Представник комерційного відділу компанії Bertolaso ​​Лука Карассо розповів, що два місяці тому компанія доставила фірмі "Золота Балка" для заводу в Севастополі машину для мийки, наповнення та закупорювання пляшок. Торговий контракт, за словами Карассо, підписали з фірмою "Золота Балка" і з одним з двох власників підприємства.

"Контракт підписаний з Росією, агрофірма "Золота Балка" - Росія, але ми знали, що наш товар був призначений для встановлення на кримському підприємстві. Спочатку замовлення було оформлено з "Золотою Балкою" з офісом в Криму, потім адреса фірми змінився, і на прохання клієнта остаточний контракт про продаж підписали з Росією", - розкрив деталі угоди Карассо.

При цьому він додав, що передбачає, що компанія "мала справу безпосередньо з росіянами".

"Все законно, нічого підозрілого ми не бачимо. Ми продаємо машинне обладнання різним клієнтам, а де вони його встановлюють - нас не цікавить. Ми розглядаємо Крим як сприятливий регіон для ведення бізнесу з великим потенціалом для розвитку. Якщо ви питаєте про санкції і моральний бік питання, я закінчую розмову", - сказав представник комерційного відділу італійської компанії.

Решта італійських компаній, які, як стверджують представники заводу агрофірми "Золота Балка", теж поставляли кримському підприємству обладнання, докладно не коментували ситуацію.

Компанія Gortani в телефонній розмові з кореспондентом "Радіо Свобода" в Римі спростувала факт співпраці з кримським заводом, хоча її символ і телефонний контакт видно на відеопрезентації "Золотої Балки". У той же час компанії Innotecабо Robino&Galandrino не підтвердили і не спростували інформацію про угоду з кримським підприємством.

Посольство України в Римі наголошує, що поставки обладнання в анексований Крим є порушенням європейського законодавства.

Як повідомили в посольстві, Україна разом з європейськими партнерами буде реагувати на ці факти. Українські дипломати відстежують такі порушення і вже направили чотирьом згаданим компаніям запити з проханнями пояснити можливу співпрацю з фірмою "Золота балка", але відповідей поки немає.

До Міністерства закордонних справ Італії направили вербальну ноту з проханням вжити заходів для запобігання порушенню італійськими компаніями режиму санкції Євросоюзу.

Офіційної реакції Італії поки немає. Журналісти звернулися в посольство Італії в Україні за коментарем.

Запуск нового заводу агрофірми "Золота Балка" відбувся в Севастополі 12 грудня. Як стверджують представники підприємства, на завод встановили італійське обладнання фірм Bertolaso, Innotec, Robino&Galandrino, Gortani та інших компаній.

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Італія Крим компанії

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