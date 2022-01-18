Azur Air отримала дозвіл на нові рейси до Греції, Італії, Іспанії та Кіпру
Державна авіаційна служба дозволила авіакомпанії "Азур Ейр Україна" виконувати нові регулярні рейси з Києва до Греції, Італії, Іспанії та Кіпру з 1 березня 2022 року.
Про це повідомляє Державіаслужба.
Компанії дозволено:
п'ять разів на тиждень виконувати рейси з Києва до Іракліону та Міконосу (Греція);
тричі на тиждень – виконувати рейси з Києва до Родосу, Корфу, Ханью та Коса (Греція);
п'ять разів на тиждень – дозволено літати з Києва в Ріміні (Італія), Ларнаку (Кіпр) та Пальму-де-Майорку (Іспанія).
Нагадуємо:
Azur Air Ukraine зареєструвала в українському реєстрі цивільних повітряних суден далекомагістральний літак Boeing 777-300ER, який літав у Росії.
Його місткість становить 531 крісло, що є рекордним показником для авіації України.
Економічна правда
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