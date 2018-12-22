Итальянская компания в обход санкций поставляет оборудование в Крым – СМИ

В итальянской компании Bertolaso подтвердили факт поставки промышленного оборудования для нового завода агрофирмы "Золотая Балка" в оккупированном Россией Крыму.

Об этом в 21 декабря сообщила корреспондент Наталья Кудрик, пишут "Крым.Реалии".

Представитель коммерческого отдела компании Bertolaso Лука Карасси рассказал, что два месяца назад компания доставила фирме "Золотая Балка" для завода в Севастополе машину для мойки, наполнения и закупоривания бутылок. Торговый контракт, по словам Карасси, подписали с фирмой "Золотая Балка" и с одним из двух владельцев предприятия.

"Контракт подписан с Россией, агрофирма "Золотая Балка" – Россия, но мы знали, что наш товар был предназначен для установки на крымском предприятии. Сначала заказ был оформлен с "Золотой Балкой" с офисом в Крыму, потом адрес фирмы поменялся, и по просьбе клиента окончательный контракт о продаже подписали с Россией", – сказал детали сделки Карасси.

При этом он добавил, что предполагает, что компания "имела дело напрямую с россиянами".

"Все законно, ничего подозрительного мы не видим. Мы продаем машинное оборудование разным клиентам, а где они его устанавливают – нас не интересует. Мы рассматриваем Крым как благоприятный регион для ведения бизнеса с большим потенциалом для развития. Если вы спрашиваете о санкциях и моральной стороне вопроса, я заканчиваю разговор", – сказал представитель коммерческого отдела итальянской компании.

Остальные итальянские компании, которые, как утверждают представители завода агрофирмы "Золотая Балка", тоже поставляли крымскому предприятию оборудование, подробно не комментировали ситуацию.

Компания Gortani в телефонном разговоре с корреспондентом "Радио Свобода" в Риме опровергла факт сотрудничества с крымским заводом, хотя ее символ и телефонный контакт видны на видеопрезентации "Золотой Балки". В то же время компании Innotec или Robino&Galandrino не подтвердили и не опровергли информацию о сделке с крымским предприятием.

Посольство Украины в Риме отмечает, что поставки оборудования в аннексированный Крым являются нарушением европейского законодательства.

Как сообщили в посольстве, Украина вместе с европейскими партнерами будет реагировать на эти факты. Украинские дипломаты отслеживают такие нарушения и уже направили четырем упомянутым компаниям запросы с просьбами объяснить возможное сотрудничество с фирмой "Золотая балка", но ответов пока нет.

В Министерство иностранных дел Италии направили вербальную ноту с просьбой принять меры для предотвращения нарушения итальянскими компаниями санкционного режима Евросоюза.

Официальной реакции Италии пока не последовало. Журналисты обратились в посольство Италии в Украине за комментарием.

Запуск нового завода агрофирмы "Золотая Балка" состоялся в Севастополе 12 декабря. Как утверждают представители предприятия, на завод установили итальянское оборудование фирм Bertolaso, Innotec, Robino&Galandrino, Gortani и другие.

Напомним: