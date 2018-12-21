Ціни на бензин та дизпальне знизилися до 3–місячних мінімумів

Ціни на бензини та дизпальне знизилися у великих мережах до рівня тримісячної давності.

Про це enkorr повідомили в "Консалтинговій групі А-95" з посиланням на дані моніторингу роздрібного ринку.

Середні ціни бензинів і ДП по Україні 21 грудня опустилися нижче 30 грн/л. Зокрема, А-92 коштує 28,52 грн/л, А-95 - 29,60 грн/л і ДП - 29,52 грн/л.

Shell і SUN OIL знизили ціни на всі види пального на 58-90 коп/л і 60 коп/л відповідно. Бензини в AMIC і SOCAR подешевшали на 50 коп/л.

Понад гривнею поступилися такі мережі, як "Рур Груп", Luxwen і "Укр-Петроль".

Бензини почали дешевшати з 1 листопада і втратили в ціні майже 3,5 грн/л. ДП за період падіння з 13 листопада подешевшало майже на 3 грн/л.

Нагадаємо, 18 грудня вартість бензину в мережах ОККО і WOG була знижена на 1 грн/л, дизпальне подешевшало на 50 коп/л.