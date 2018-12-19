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ОККО та WOG різко знизили ціни на бензин

Середа, 19 грудня 2018, 15:30
 

Ціни на бензин в мережах ОККО та WOG 19 грудня знижені відразу на 1 гривню за літр, дизпальне подешевшало на 50 копійок.

Про це повідомили enkorr у "Консалтинговій групі А-95" з посиланням на ціновий моніторинг роздрібного ринку.

Зокрема, вартість бензину марки А-92 опустилася з 30,99 грн/л до 29,99 грн/л. Ціна на бензин А-92 в цих мережах вперше з січня 2018 року зменшилася нижче 30,00 грн/л. Ціна на А-95 знизилася з 31,99 грн/л до 30,99 грн/л.

Зазначається, що останні кілька років ціни пального в мережах ОККО та WOG знижуються або підвищуються зазвичай на 50 коп/л, такого ж різкого зниження цін за один день не спостерігалося з квітня 2015 року.

Ціни на дизельне пальне знизилися з 31,49 до 30,99 грн/л.

За останні півтора місяці (з 1 листопада) ціни на бензин в цих мережах знизилися на 4 грн/л, а на ДП - на 2,5 грн/л.

На 1 грн/л і 0,75 грн/л бензини подешевшали в мережі UPG і Glusco відповідно, а на станціях "Нефтек" всі види пального подешевшали на 2 грн/л.

Такі мережі як Shell, "БРСМ-Нафта" і "Автотранс" опустили ціни на бензини і дизпальне на 5-60 коп/л.

 

У "Консалтинговій групі А-95" очікують, що до кінця поточного року середні по країні ціни на бензин і ДП опустяться нижче 30 грн/л.

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Економічна правда
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