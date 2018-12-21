Цены на бензин и дизтопливо опустились до 3–месячных минимумов

Цены на бензины и дизтопливо снизились в крупных сетях до уровня трехмесячной давности.

Об этом enkorr сообщили в "Консалтинговой группе А-95" со ссылкой на данные мониторинга розничного рынка.

Средние цены бензинов и ДТ по Украине 21 декабря опустились ниже 30 грн/л. В частности, А-92 стоит 28,52 грн/л, А-95 — 29,60 грн/л и ДТ — 29,52 грн/л.

Shell и SUN OIL снизили цены на все виды топлива на 58–90 коп/л и 60 коп/л соответственно. Бензины в AMIC и SOCAR подешевели на 50 коп/л.

Больше гривни уступили такие сети, как "Рур Групп", Luxwen и "Укр-Петроль".

Бензины начали дешеветь с 1 ноября и потеряли в цене почти 3,5 грн/л. ДТ за период падения с 13 ноября подешевело почти на 3 грн/л.

Напомним, 18 декабря стоимость бензина в сетях ОККО и WOG была снижена на 1 грн/л, дизтопливо подешевело на 50 коп/л.