Нацбанк запідозрили в розтраті державних коштів

Головне управління Нацполіціі розслідує закупівлю працівниками Національного банку, Приватбанку та Міністерства фінансів консультаційних послуг у міжнародних компаній для проведення розслідування в Приватбанку.

Про це йдеться в ухвалі Дарницького райсуду Києва, передає FinClub.

15 лютого в Дарницьке управління поліції надійшла ухвала Дарницького райсуду Києва за зверненням від одного з народних депутатів про вчинення кримінального злочину працівниками НБУ і Приватбанку.

Співучасниками, на думку депутата, були працівники Міністерства фінансів, а також компаній, які проводили розслідування в Приватбанку - Kroll Associates UK Limited, AlixPartners Services UK LLP, Hogan Lovells International LLP.

Депутат заявив, що посадові особи держструктур замовили консультаційні послуги у цих компаній за завищеними цінами.

"За зазначені послуги іноземних консультантів Національним банком сплачено понад 66,2 млн гривень на користь AlixPartners і 20 млн гривень - на користь Kroll Associates U.K. Limited, що значно перевищує середні ринкові ціни на юридичні послуги вітчизняних юридичних компаній", - зазначено в рішенні суду.

У зв'язку з цим поліцією 6 квітня було відкрито кримінальне провадження, а 20 червня правоохоронці отримали в суді дозвіл на проведення виїзної перевірки Національного банку, Приватбанку та Мінфіну за період з 1 січня 2015 року по 24 травня 2018 року по питанню закупівлі послуг зазначених компаній, а також у "Астерс", "Астерс Консалт".

Перевірку проведе Державна аудиторська служба протягом 15 днів починаючи з 2 липня.

Як повідомлялося, Kroll за підсумками аудиту Приватбанку підтвердив, що фінустанова до її націоналізації в кінці 2016 року була об'єктом масштабних і скоординованих шахрайських дій, що призвело до збитків мінімум в 5,5 млрд доларів.

На брифінгу був присутній представник Kroll, а Нацбанк підкріпив свою заяву презентацією.

Приватбанк в грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона проти Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і ZAO Ukrtransitservice Ltd., які імовірно їм належать або знаходяться під їх контролем.

Позивач домігся, що суд як запобіжний захід видав наказ про всесвітній арешт активівекс-власників банку і зазначених шести компаній на суму більше 2,5 млрд доларів.

Суд при цьому зобов'язав Коломойського і Боголюбова розкрити інформацію про всі своїактиви обмеженому колу осіб, які безпосередньо беруть участь в розгляді справи.

