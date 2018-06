Нацбанк заподозрили в растрате госсредств

Главное управление Нацполиции расследует закупку работниками Национального банка, Приватбанка и Министерства финансов консультационных услуг у международных компаний для проведения расследования в Приватбанке.

15 февраля в Дарницкое управление полиции поступило постановление Дарницкого райсуда Киева по обращению от одного из народных депутатов о совершении уголовного преступления работниками НБУ и Приватбанка.

Соучастниками, по мнению депутата, были работники Министерства финансов, а также компаний, проводивших расследование в Приватбанке - Kroll Associates UK Limited, AlixPartners Services UK LLP, Hogan Lovells International LLP.

Депутат заявил, что должностные лица госструктур заказали консультационные услуги у этих компаний по завышенным ценам.

"За указанные услуги иностранных консультантов Национальным банком уплачено более 66,2 млн гривен в пользу AlixPartners и 20 млн гривен - в пользу Kroll Associates U.K. Limited, что значительно превышает средние рыночные цены на юридические услуги отечественных юридических компаний", - указано в решении суда.

В связи с этим полицией 6 апреля было открыто уголовное производство, а 20 июня правоохранители получили в суде разрешение на проведении выездной проверки Национального банка, Приватбанка и Минфина за период с 1 января 2015 года по 24 мая 2018 года по вопросу закупки услуг указанных компаний, а также у "Астерс", "Астерс Консалт".

Проверку проведет Государственная аудиторская служба в течение 15 дней начиная со 2 июля.

Как сообщалось, Kroll по итогам аудита Приватбанка подтвердила, что финучреждение до его национализации в конце 2016 года было объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к убыткам минимум в 5,5 млрд долларов.



На брифинге присутствовал представитель Kroll, а Нацбанк подкрепил свое заявление презентацией.

Приватбанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона против Коломойского, Геннадия Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., которые предположительно им принадлежат или находятся под их контролем.

Истец добился, что суд в качестве обеспечительной меры издал приказ о всемирном аресте активов экс-владельцев банка и указанных шести компаний на сумму более 2,5 млрд долларов.

Суд при этом обязал Коломойского и Боголюбова раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, которые непосредственно берут участие в рассмотрении дела.

