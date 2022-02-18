Нацбанк за тиждень продав на ринку пів мільярда доларів
Національний банк продав на міжбанку 503 млн доларів протягом тижня 14-18 лютого.
Про це відомо з даних НБУ.
З загальної суми, 393 млн доларів було продано за найкращим курсом, решту – за єдиним. Також регулятор купив 50 млн доларів за єдиним курсом.
Усього від початку року НБУ придбав 656,9 млн доларів на міжбанку, продав – 2,06 млрд доларів.
Протягом 2021 року НБУ викупив на міжбанківському валютному ринку 3,69 млрд доларів, а продав – 1,28 млрд доларів.
Раніше НБУ заявляв, що в найближчі квартали утримається від планових щоденних інтервенцій із купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку для поповнення резервів.
Нагадуємо:
Національний банк придбав на міжбанку 253,2 млн доларів протягом тижня 07-11 лютого.
Національний банк вперше від початку року придбав на міжбанку 20 млн доларів, водночас регулятор продав 321 млн доларів протягом тижня 17-21 січня.
Економічна правда
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