Шмыгаль о накопительной пенсионной системе: Выстраиваем оптимальную модель

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что введение в Украине накопительной пенсионной системы будет гарантировать украинцам достойное пенсионное обеспечение.

Об этом он написал в Telegram.

"Движемся к внедрению накопительной пенсионной системы. Обсудили этот вопрос на совещании с участием министров, народных депутатов, представителей Офиса Президента, НБУ и НКЦБФР.

Выстраиваем оптимальную модель, которая гарантирует каждому украинцу достойное пенсионное обеспечение", - отметил премьер.

Подробнее о введении накопительного уровня пенсионной системы читайте в статье Экономической правды.

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Напоминаем:

Кабмин утвердил создание рабочей группы по вопросам введения обязательного накопительного пенсионного обеспечения и развития негосударственного пенсионного обеспечения.

Законопроект о введении накопительной пенсионной системы отправили на повторное первое чтение - соответствующее решение Верховная Рада приняла на заседании 29 апреля.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что рассчитывает на принятие закона закон о введении в Украине накопительного уровня пенсионной системы уже в 2021 году.

Комитет по вопросам соцполитики отклонил законопроект 2683-3 по внедрению в Украине накопительной пенсионной системы, это может отсрочить реформу на год.

Экономическая правда