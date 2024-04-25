Предложение США по использованию доходов от замороженных активов РФ для Украины набирает обороты в G7 – Reuters

Предложение США по использованию процентов, полученных от замороженных российских активов на 300 миллиардов долларов, для помощи Украине может получить широкую поддержку стран, которые обеспокоены прямой конфискацией активов.

Об этом заявила в четверг министр финансов США Джанет Йеллен, пишет Reuters.

Йеллен приветствовала "очень конструктивный шаг" ЕС для отделения доходов от активов, находящихся в брюссельской компании Euroclear, и передачи их Украине, отметив, что будущие проценты также могут быть увеличены, чтобы расширить средства, доступные для Украины.

"Это подход, который может быть широко поддержан странами, обеспокоенными конфискацией активов, и часть процентов может быть выплачена, например, в виде кредита", - сказала Йеллен в интервью Reuters Next в Вашингтоне.

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Она отметила, что этот подход является одним из нескольких вариантов, которые обсуждаются странами "Большой семерки" (G7) в преддверии саммита лидеров в июне, добавив, что "он, безусловно, должен быть в этом списке".

Подход США набирает обороты среди стран G7, сообщили два чиновника G7 в интервью Reuters в четверг.

Йеллен заявила, что Вашингтон по-прежнему убежден, что полная конфискация российских активов является оправданной с точки зрения международного права, но сказала, что другие подходы, вероятно, будут более приемлемыми для некоторых партнеров по G7.

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Члены G7 все еще спорят относительно определенных "сдерживающих факторов", которые могут уменьшить ожидаемые доходы до 2,5-3 миллиардов долларов, заявил один из чиновников G7, указывая на 25% ставку налога в Бельгии, "комиссию за удобство", которую взимает депозитарий Euroclear, и предложенный резерв на случай судебных разбирательств.

Министры финансов стран-членов G7 вернутся к этому вопросу на встрече в конце мая, чтобы разработать консенсусное предложение для представления лидерам на июньском саммите, сообщили чиновники.

"Мы чувствуем настоятельную потребность в достижении международного консенсуса. Все признают, что нам нужно делать больше", - сказал чиновник.

Высокопоставленный американский чиновник заявил, что одобрение Конгрессом около 61 миллиарда долларов помощи Украине и отдельный пакет на 50 миллиардов евро от ЕС поддержат Киев, однако он будет сталкиваться с дефицитом финансирования в 2025 и 2026 годах.

При этом Вашингтон продолжает настаивать на том, что все варианты, включая прямую конфискацию российских активов, оправданы с точки зрения международного права и должны оставаться на столе переговоров, но США стремятся достичь консенсуса вокруг идеи, которая могла бы помочь Украине уже сейчас, сказал собеседник.

Предложение по процентным доходам может стать реальной основой для достижения соглашения в июне.

Напомним:

Президент Европейского цетробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард "вылила холодную воду" на предложения США использовать более 260 млрд евро замороженных активов РФ для финансирования военной помощи Украине, предупредив, что они рискуют нарушить международное право.

Экономическая правда