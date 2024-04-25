Китай предоставляет причал для российского судна, перевозящего северокорейское оружие - Reuters

Судно "Ангара", которое с августа 2023 года перевезло в российские порты тысячи контейнеров, которые, как полагают, содержат северокорейские боеприпасы, с февраля стоит на якоре на китайской верфи в восточной провинции Чжэцзян.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полученные спутниковые снимки.

На снимках видно, как "Ангара" пришвартовано к судоремонтному заводу крупнейшей в КНР частной судоремонтной компании Zhoushan Xinya Shipyard в Чжэцзяне. Корабль был идентифицирован по уникальному транспондеру автоматической идентификационной системы (АИС), который был ненадолго включен, вероятно, из соображений безопасности, во время прохождения оживленного участка Корейского пролива на пути в Китай.

По информации Британского аналитического центра Royal United Services Institute (RUSI), российское судно "Ангара", перевозило в российские порты северокорейские боеприпасы.

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Представитель Государственного департамента США заявил, что ему известно о "достоверных сообщениях из открытых источников" о том, что "Ангара" сейчас пришвартована в китайском порту, и что он поднял этот вопрос перед китайскими властями.

"Мы призываем все государства-члены выполнить свои обязательства в соответствии с резолюцией 2397 СБ ООН", - заявил спикер, ссылаясь на резолюцию ООН, которая ограничивает торговлю с Северной Кореей и требует от государств-членов ООН отменять регистрацию любых судов, вовлеченных в незаконную деятельность.

Напомним:

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен пригрозит Китаю карательными шагами, которые могут предусматривать введение санкций против финансового сектора КНР, если страна не прекратит экспорт военных технологий в РФ.

Соединенные Штаты разрабатывают проект санкций, которые могут отрезать некоторые китайские банки от глобальной финансовой системы, чтобы заставить Пекин прекратить торговую поддержку российской военной промышленности.

Еврокомиссия предложит санкции в отношении судов, доставляющих северокорейскую военную технику в РФ, а также танкеров, которые нарушают ценовую границу стран G7 на российскую нефть