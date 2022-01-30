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Шмыгаль: у нас есть достаточно ресурсов для макроэкономической и макрофинансовой стабильности

Воскресенье, 30 января 2022, 11:32

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что у Украинского государства достаточно ресурсов, чтобы обеспечивать макроэкономическую и макрофинансовую стабильность.

Об этом он сообщил в Фейсбуке.

По его словам, сейчас на казначейском счете свыше 27 млрд грн, на валютных счетах — более 30 млрд грн, а резервы НБУ — почти 30 млрд долларов.

"Мы призываем наших международных партнеров поддержать не только долгосрочную модернизацию Украины, но и помочь сейчас смягчить удар по нашей экономике через инструменты гарантий или льготного финансирования.

А также призываем представителей бизнеса стран-партнеров активно инвестировать в Украину, чтобы оказать практическую поддержку украинской экономике", – заявил он.

Напоминаем:

Президент Владимир Зеленский рассказал, что для стабилизации украинской экономики понадобится не менее 4-5 миллиардов долларов.

Котировки украинских еврооблигаций и ВВП-варрантов резко упали в понедельник, 24 января, и продолжили падение на торгах на следующий день. Иностранцы продолжают сокращать портфель украинских гособлигаций – с начала года они продали бумаги на 10,8 млрд грн.

Такие тенденции наблюдаются в последние недели на фоне беспокойства рынков риском эскалации на украинских границах. Как следствие, Украина временно лишилась доступа к внешним рынкам капитала.

Также пострадала гривна – в четверг на межбанковском валютном рынке котировки достигли 29 гривен за доллар, чего не было с 2014 года.

Читайте больше в статье: Обострения нет, но украинцам нужно платить: сколько стоят стране угрозы Путина

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макроэкономика Шмыгаль

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