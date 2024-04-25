Только 26% заявок о разрушенном и поврежденном жилье проходят верификацию – Минвосстановление

Лишь 26% поданных владельцами сообщений о разрушенном или поврежденном в результате агрессии России жилье проходят верификацию, информация о них есть в Госреестре имущественных прав.

Об этом сообщила заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Наталья Козловская, передает Интерфакс-Украина.

"Огромное количество людей, подающих документы на получение компенсаций, не могут получить доступ к ресурсам, подтверждающим их право собственности. Основная масса отказов комиссий на местах – на основании того, что у людей не оформлены правоустанавливающие документы", – пояснила Козловская во время круглого стола.

Она отметила как важность совместного с Министерством юстиции проекта, стимулирующего население вносить данные о своей собственности в Госреестр, так и диджитализацию информации Бюро технической инвентаризации, что осложняется недоступностью или физическим уничтожением ряда архивов в результате войны.

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Напомним:

Сумма жилищных сертификатов, которые выдали украинцам в качестве компенсации за разрушенное жилье, превысила 10 млрд гривен. Почти половину этих средств граждане уже потратили, приобретя новое жилье.

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Ранее Елена Шуляк рассказывала, почему могут отказать в компенсации по программе "єВідновлення".