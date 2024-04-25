Новости 25 апреля: НБУ снизил учетную ставку, Сольский написал заявление об отставке,

Об учетной ставке. Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку на 1 процентный пункт до 13,5% с 26 апреля 2024 года.

О Сольском. Министр агрополитики Николай Сольский, подозреваемый в сделках с землей на 500 миллионов, написал заявление об отставке.

О ВВП. Национальный банк ухудшил оценку роста реального ВВП в 2024 году с 3,6% в предыдущем макропрогнозе до 3% и ухудшил ожидания роста в 2025 году на 0,2 п.п. до 5,6% и сохранил прогноз на 2026 год на уровне 4,5%.

О валюте. Глава Нацбанка Андрей Пышный заявил, что регулятор рассматривает возможности снятия ограничений на вывод валюты для обслуживания старых долгов.

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О замороженных активах РФ. Предложение США по использованию процентов, полученных от замороженных российских активов на 300 миллиардов долларов, для помощи Украине может получить широкую поддержку стран, которые обеспокоены прямой конфискацией активов.

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