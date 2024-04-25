Мировые продажи Toyota впервые пересекли отметку в 10 миллионов авто в год

Мировые продажи Toyota за год выросли на 7,3% до рекордных 10,31 миллиона авто, впервые превысив отметку в 10 миллионов за финансовый год благодаря высоким показателям в Северной Америке, Европе и Японии.

Об этом пишет Kyodo News.

При этом Toyota Motor Corp. заявила, что ее глобальное производство в 2023 финансовом году выросло на 9,2% по сравнению с предыдущим годом до рекордных 9,97 млн авто, но не достигло цели в 10,1 млн авто, на что повлияли недавние скандалы с подтасовкой данных в компаниях группы .

Производство за рубежом за год, закончившийся в марте, выросло на 5% до рекордных 6,66 миллиона автомобилей, чему способствовал устойчивый спрос в Северной Америке и Европе, отметила компания.

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Автопроизводитель добавил, что внутреннее производство увеличилось на 18,7% до 3,31 миллиона автомобилей в год благодаря высокому спросу на внутреннем рынке после пандемии, несмотря на скандалы.

Как напоминает издание, Toyota временно приостановила часть своего внутреннего производства после того, как дочерняя компания Toyota Industries Corp. заявила в январе, что данные о двигателях, в том числе поставляемые для Toyota, были сфальсифицированы.

На автопроизводителя также негативно повлиял другой скандал с фальсификацией данных в подразделении малолитражных автомобилей Daihatsu Motor Co., который в декабре заявил, что сфальсифицировал данные испытаний на безопасность для большинства своих моделей, включая авто, поставляемые Toyota и продаваемые под брендом Toyota.

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Рекордный показатель мировых продаж был достигнут благодаря тому, что зарубежные продажи выросли на 7% до рекордных 8,78 млн. единиц на фоне роста продаж гибридных версий популярных моделей, таких как Corolla и RAV4, в Северной Америке и Европе.

Экономическая правда