В Киеве возобновили 70% энергооборудования, поврежденного из-за вражеских обстрелов

В Киеве восстановили 1 000 единиц энергооборудования, поврежденного из-за вражеских обстрелов. Это 70% от поражения ракетами и шахедами.

Об этом во время пресс-брифинга заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

По его словам, эти работы не прекращаются и являются для городских властей приоритетными. Поэтому в рамках подготовки к отопительному сезону запланирован комплекс мер, позволяющий вернуть еще большие объемы потерянной энергомощности.

"Начинаются также необходимые для подготовительного периода гидравлические испытания сетей. К сожалению, этот процесс сопровождается необходимостью прекратить снабжение горячей водой сетями на определенный период. Но именно такие испытания позволяют обнаружить аварийные участки трубопроводов и заменить их", – отметил замглавы КГГА.

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Он также подчеркнул, что, несмотря на постоянные ракетные атаки врага на объекты энергетической инфраструктуры, предыдущий отопительный сезон прошел достаточно стабильно.

"Благодаря системной подготовке в прошлом году, в частности, полноценному проведению гидравлических испытаний и тщательной диагностике трубопроводов, уровень аварийности во время этого отопительного сезона уменьшился на 15%. Поэтому эта работа оправдывает себя, и мы будем тщательно ее выполнять", – подчеркнул Пантелеев.

Экономическая правда

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