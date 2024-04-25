Из-за обстрелов на Харьковщине УЗ временно меняет движение пригородных поездов
Четверг, 25 апреля 2024, 19:40 -
Из-за вражеских атак 25 апреля "Укрзализныця" внесла временные изменения в движение пригородных поездов в Харьковской области.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
В компании сообщили о следующих временных изменениях:
- №6407 Харьков-Пассажирский — Изюм следует к станции Балаклея.
- №6433 Харьков-Пассажирский — Савинцы направляется к станции Шебелинка.
- №6431 Харьков-Левада - Изюм курсирует к остановочной платформе Янковский.
- №6428 сообщением Изюм — Шебелинка отменено.
На 26 апреля внесены в движение пригородных поездов следующие изменения:
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- №6410 Савинцы — Харьков-Пассажирский будет курсировать по маршруту Шебелинка — Харьков-Пассажирский.
- Поезд №6408 Изюм – Харьков-Левада – отменен.
- Поезд дальнего сообщения №111/112 Изюм — Львов ожидает в безопасности на станции Савинцы и проедет Балаклею с задержкой. Это также повлияет на своевременность отправки поезда №63/64 Харьков – Львов.
В УЗ добавили, что время задержки будет обновляться на портале https://uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform.
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Экономическая правда
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