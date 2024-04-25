Из-за обстрелов на Харьковщине УЗ временно меняет движение пригородных поездов

Из-за вражеских атак 25 апреля "Укрзализныця" внесла временные изменения в движение пригородных поездов в Харьковской области.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

В компании сообщили о следующих временных изменениях:

№6407 Харьков-Пассажирский — Изюм следует к станции Балаклея.

№6433 Харьков-Пассажирский — Савинцы направляется к станции Шебелинка.

№6431 Харьков-Левада - Изюм курсирует к остановочной платформе Янковский.

№6428 сообщением Изюм — Шебелинка отменено.

На 26 апреля внесены в движение пригородных поездов следующие изменения:

Реклама:

№6410 Савинцы — Харьков-Пассажирский будет курсировать по маршруту Шебелинка — Харьков-Пассажирский.

Поезд №6408 Изюм – Харьков-Левада – отменен.

Поезд дальнего сообщения №111/112 Изюм — Львов ожидает в безопасности на станции Савинцы и проедет Балаклею с задержкой. Это также повлияет на своевременность отправки поезда №63/64 Харьков – Львов.

В УЗ добавили, что время задержки будет обновляться на портале https://uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform.

Напомним:

В результате российского удара в Донецкой области во время выполнения работы погибли трое железнодорожников.

Реклама:

Оккупанты также атаковали Харьковщину, в результате чего пострадали трое сотрудников.

Экономическая правда