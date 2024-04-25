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Из-за обстрелов на Харьковщине УЗ временно меняет движение пригородных поездов

Четверг, 25 апреля 2024, 19:40 - Алексей Павлыш

Из-за вражеских атак 25 апреля "Укрзализныця" внесла временные изменения в движение пригородных поездов в Харьковской области.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

В компании сообщили о следующих временных изменениях:

  • №6407 Харьков-Пассажирский — Изюм следует к станции Балаклея.
  • №6433 Харьков-Пассажирский — Савинцы направляется к станции Шебелинка.
  • №6431 Харьков-Левада - Изюм курсирует к остановочной платформе Янковский.
  • №6428 сообщением Изюм — Шебелинка отменено.

На 26 апреля внесены в движение пригородных поездов следующие изменения:

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  • №6410 Савинцы — Харьков-Пассажирский будет курсировать по маршруту Шебелинка — Харьков-Пассажирский.
  • Поезд №6408 Изюм – Харьков-Левада – отменен.
  • Поезд дальнего сообщения №111/112 Изюм — Львов ожидает в безопасности на станции Савинцы и проедет Балаклею с задержкой. Это также повлияет на своевременность отправки поезда №63/64 Харьков – Львов.

В УЗ добавили, что время задержки будет обновляться на портале https://uz-vezemo.uz.gov.ua/delayform.

Напомним:

В результате российского удара в Донецкой области во время выполнения работы погибли трое железнодорожников.

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Оккупанты также атаковали Харьковщину, в результате чего пострадали трое сотрудников.

Экономическая правда

Укрзализныця война Харков
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