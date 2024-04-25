Минэкономики открыло грантовую программу на 1 миллион долларов для женщин-предпринимателей
Министерство экономики, WNISEF и KSE Foundation представили грантовую программу на 1 миллион долларов для женщин-предпринимателей.
Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономики.
Размер индивидуального гранта для каждой победительницы составит до 15 тыс долл. Средства будут направлены на поддержку малого и среднего бизнеса украинок в сфере производства и переработки:
- ремонта оборудования;
- полиграфической деятельности;
- производства одежды;
- пищевых продуктов;
- фармацевтических препаратов и т.д.
По словам министра экономики Юлии Свириденко, этот проект важен для министерства, ведь включает в себя сразу два ключевых приоритета: усиление роли женщин в экономике и поддержку переработки.
Подать заявку на участие в грантовой программе можно до 31 июля по ссылке.
Напомним:
С начала правительственного проекта "єРобота" почти 15 тыс предпринимателей получили гранты на старт или развитие бизнеса на общую сумму 7,3 млрд грн.