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Минэкономики открыло грантовую программу на 1 миллион долларов для женщин-предпринимателей

Четверг, 25 апреля 2024, 17:31 - Анастасия Дячкина

Министерство экономики, WNISEF и KSE Foundation представили грантовую программу на 1 миллион долларов для женщин-предпринимателей.

Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономики.

Размер индивидуального гранта для каждой победительницы составит до 15 тыс долл. Средства будут направлены на поддержку малого и среднего бизнеса украинок в сфере производства и переработки:

  • ремонта оборудования;
  • полиграфической деятельности;
  • производства одежды;
  • пищевых продуктов;
  • фармацевтических препаратов и т.д.

По словам министра экономики Юлии Свириденко, этот проект важен для министерства, ведь включает в себя сразу два ключевых приоритета: усиление роли женщин в экономике и поддержку переработки.

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Подать заявку на участие в грантовой программе можно до 31 июля по ссылке.

Напомним:

С начала правительственного проекта "єРобота" почти 15 тыс предпринимателей получили гранты на старт или развитие бизнеса на общую сумму 7,3 млрд грн.

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Минэкономики предприниматели
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