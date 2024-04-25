Дания увеличит военную помощь Украине в 2024 году на почти 600 млн евро

Правительство и парламент Дании объявили о договоренности по увеличению финансирования Украинского фонда – механизма долгосрочной военной поддержки Украины – на еще 4,4 миллиарда датских крон (590 миллионов евро) на 2024 год.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило 25 апреля Министерство обороны Дании.

Об увеличении Украинского фонда датские политические партии и правительство договорились с учетом того, что большая часть выделенных средств в 2024 году уже использована, тогда как "существует потребность в дальнейшей значительной военной поддержке Украины в этом году".

"Очень важно показать украинцам, что мы поддерживаем их в нынешней серьезной ситуации", – прокомментировал министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

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Дополнительные средства будут использованы прежде всего для прямой военной поддержки Украины в виде вооружения, другого военного оборудования и учебных программ. Речь идет о заказе оружия у производителей и финансировании инициатив других стран.

Кроме того, предусмотрена возможность прямых закупок у оборонной промышленности Украины "при наличии необходимых механизмов контроля".

После увеличения финансирования общий объем Украинского фонда Дании на 2023-2028 годы составит 64,8 миллиарда датских крон (8,7 миллиарда евро). Из них уже было запланировано на военную помощь примерно 41,4 миллиарда крон.

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Напомним, ранее в этом месяце Дания объявила о новом пакете военной поддержки Украины объемом почти 300 млн евро, которые будут направлены, среди прочего, на закупку боеприпасов, беспилотников и производство ракетных компонентов.

Европейская правда