Рада одобрила законопроект о создании реестра пострадавших из-за агрессии РФ

Верховная Рада на заседании 25 апреля одобрила в первом чтении законопроект № 10256, который начинает создание системы учета лиц, жизнь и здоровье которых понесли ущерб в результате вооруженной агрессии РФ.

Об этом сообщает Минсоцполитики.

"За более чем два года полномасштабной войны, развязанной РФ, большое количество украинцев пострадали от преступлений страны-агрессора. Гибель или исчезновение без вести близких и родных, принудительное перемещение, физические и психологические травмы, получение инвалидности, - к сожалению, это происходит с кем-то из украинцев каждый день.

Для фиксации материального ущерба и дальнейшего оказания помощи пострадавшим в стране уже действует Реестр поврежденного и уничтоженного имущества. Однако учета данных о пострадавших, нанесших нематериальный ущерб - то есть нанесенный жизни и здоровью человека - пока не существует", - пояснили в министерстве.

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Отмечается, что законопроект №10256 разработан Минсоцполитики совместно с широким кругом международных и украинских экспертов.

Он позволит создать Государственный реестр лиц, пострадавших в результате вооруженной агрессии РФ против Украины, и тем самым - обеспечить сбор и учет информации о вреде, нанесенном страной-агрессором жизни и здоровью украинцев, заявили в министерстве.

"В свою очередь, это позволит государству и гражданам не просто фиксировать все факты причинения вреда жизни и здоровью, а сформировать наборы данных, которые в будущем могут помочь довести причиненный вред при обращении граждан к Международному компенсационному механизму за возмещением ущерба за счет репараций. .

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Кроме того, создание системы учета лиц, жизнь и здоровье которых пострадало в результате российской агрессии, позволит Министерству социальной политики оказывать социальную поддержку пострадавшим значительно раньше – не дожидаясь, пока такое лицо получит бюрократические подтверждения и соответствующий "статус" ( ВПЛ, лица с инвалидностью и т.д.)", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что Государственный реестр лиц, пострадавших в результате вооруженной агрессии, должен стать составной частью общей экосистемы системы реестров ущерба и ущерба, причиненного российской агрессией.

Кроме того, создание реестра пострадавших обеспечит учет расходов государственного и местного бюджетов, которые направляются на оказание поддержки пострадавшим от войны украинцам.

В дальнейшем Украина планирует также использовать информацию обо всех видах ущерба и расходов в результате агрессии россии для получения репараций, добавили в министерстве.

Экономическая правда