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В результате российского удара в Донецкой области погибли трое железнодорожников

Четверг, 25 апреля 2024, 19:05 - Алексей Павлыш

В результате российского удара в Донецкой области во время выполнения работы погибли трое железнодорожников.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"Четыре работника получили осколочные ранения и контузии. Сейчас люди госпитализированы", - говорится в сообщении.

Оккупанты также атаковали Харьковщину, в результате чего пострадали трое сотрудников.

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"В Черкасской области вражеская атака повредила железнодорожную инфраструктуру, к счастью, без жертв", - добавили в УЗ.

Экономическая правда

Укрзализныця война
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