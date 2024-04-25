В результате российского удара в Донецкой области погибли трое железнодорожников
Четверг, 25 апреля 2024, 19:05 -
В результате российского удара в Донецкой области во время выполнения работы погибли трое железнодорожников.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
"Четыре работника получили осколочные ранения и контузии. Сейчас люди госпитализированы", - говорится в сообщении.
Оккупанты также атаковали Харьковщину, в результате чего пострадали трое сотрудников.
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"В Черкасской области вражеская атака повредила железнодорожную инфраструктуру, к счастью, без жертв", - добавили в УЗ.
Экономическая правда
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