Сольский подал заявление об отставке

Николай Сольский фото: минагрополитики

Министр агрополитики Николай Сольский, подозреваемый в сделках с землей на 500 миллионов, написал заявление об отставке.

Об этом сообщил в Facebook глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

По словам Стефанчука, заявление будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний.

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Напоминаем:

Экс-главу аграрного комитета Верховной Рады - действующего министра агрополитики Николая Сольского разоблачили на завладении государственной землей на 291 млн грн и попытке завладения землей еще на 190 млн грн.

Кроме Сольского, подозрение в деле по сделкам с землей вручили еще и его заместителю - Маркияну Дмитрасевичу, который сейчас находится в командировке за границей в связи с началом переговоров Украины о вступлении в ЕС в части аграрного блока.

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По данным ЭП, полученным от собеседника, приближенного к Сольскому, он проходит как подозреваемый по эпизодам 2017-2018 годов, когда осуществлял адвокатскую деятельность.

Министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский прокомментировал объявление подозрения от НАБУ и подтвердил, что дело против него касается периода 2017-2018 годов.

Сообщалось, что Специализированная антикоррупционная прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей министра агрополитики Николая Сольского с альтернативой залога в 200 млн грн.

ВАКС завершил заседание по избранию министру аграрной политики Сольскому меры пресечения. Судья объявит свое решение 26 апреля в 08:00.

Экономическая правда