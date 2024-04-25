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Как Дания инвестирует в успех Украины

Как Дания инвестирует в успех Украины

Почему правительство Дании и датский бизнес инвестируют в Украину во время войны? (укр)
Четверг, 25 апреля 2024, 18:14
Олег Хайдакин
генеральный директор PJSC Carlsberg Ukraine

З першого дня повномасштабного вторгнення Данія тісно співпрацює з країнами-союзниками та партнерами, щоб бути серед лідерів у підтримці України. 

Мова про зброю, техніку, навчання військових, а також гуманітарну підтримку та стимулювання інвестицій в розвиток української економіки. 

Данія застосовує дуже конкретні та зрозумілі механізми підтримки, не чекаючи миру для початку відбудови. Серед прикладів - патронат над Миколаєвом та Миколаївською областю, що почався навесні минулого року. 

З того часу більшість проєктів попередніх пакетів допомоги або вже завершено, або вони успішно просуваються. Паралельно починаються нові програми. 

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Посол Данії в своїх комунікаціях часто згадує тезу – Україна не може чекати і важливо не допустити "забагато конференцій з відбудови і занадто мало відбудови". 

Цього тижня було оголошено про державну гарантію від уряду Данії на суму 2,85 мільярда данських крон, яка допоможе Україні з розвитком критичної інфраструктури для енергопостачання. 

Загалом проєкт розрахований на майже 4 мільярди крон і допоможе забезпечити екологічно безпечною електроенергією 500 000 домогосподарств в Україні. Також, було підписано важливий меморандум про поглиблення економічної співпраці. 

Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економіки України Юлія Свириденко та Міністр підприємництва Данії Morten Bødskov підписували документ під час повітряної тривоги в Києві, провівши зустріч за участі керівників найбільших данських компаній в укритті. 

Данський підхід (мова як про державу, так і про бізнес) передбачає чіткі дуже кроки для підтримки української боротьби за свободу.

Попри війну, Carlsberg Group управляє найбільшим данським бізнесом в Україні та продовжує інвестиції. Якоб Ааруп-Андерсен, CEO Carlsberg Group вже вдруге за час повномасштабної війни відвідав Україну та зустрівся з Президентом Володимиром Зеленським. 

Почавши роботу в Україні з 1996 року, Carlsberg Group не зупиняє свій темп. Окрім гуманітарної допомоги українцям, у червні минулого року було запущено нову виробничу лінію на Київському пивоварному заводі. 

Загальна сума інвестицій за 2023-2024 рр. складає близько 2 мільярдів гривень. Важливо також зазначити, що лютому 2022 року в Carlsberg Group було прийнято принципове рішення про вихід з ринку рф. 

Саме подібні конкретні рішення, а також лідерські позиції компанії в контексті найкращих роботодавців та найбільших платників податків, підкреслюють непохитну віру в майбутнє України. 

Як пришвидшити темп розвитку бізнесу?

Безумовно, це постійна робота з викликами та можливостями. Серед найбільш очевидних викликів – безпека людей, удари по критичній інфраструктурі та загальні економічні тренди. 

Тим не менше, перевірений рецепт успіху бізнесу в зосередженості на сильних сторонах і можливостях. Українці навчилися варити пиво та організовувати наливи води для благодійності з бомбосховища, виживати в умовах відключення світла, дбаючи про людей, якість продукту та партнерів. 

Аналізуючи результати опитування членів Американської торгівельної палати, міжнародний бізнес визначає такі пріоритети для прискорення розвитку бізнесу: національна безпека та розмінування, продовження судової реформи, збалансована кадрова політика в контексті мобілізації та підтримки економіки, передбачуваність податкового та регуляторного законодавства. 

Приклад пивоварної галузі доводить, що потенціал для розвитку є, адже з 2008 року виробництво пива в Україні впало вдвічі. Регуляторні обмеження, які зрівняли пиво з міцними алкогольними напоями, звузили способи комунікації про продукт зі споживачами, в тому числі в контексті розвитку культури відповідального споживання та просування безалкогольного пива. 

Уточнення рекламного законодавства разом із справедливою та передбачуваною акцизною та регуляторною політикою дозволять збільшити інвестиції в розвиток та сприятимуть гармонізації українського законодавства з правилами країн ЄС, що дозволить нам інтегруватися в ЄС та розвиватися швидше та ефективніше.

Колонка є видом матеріалу, який відображає винятково точку зору автора. Вона не претендує на об'єктивність та всебічність висвітлення теми, про яку йдеться. Точка зору редакції "Економічної правди" та "Української правди" може не збігатися з точкою зору автора. Редакція не відповідає за достовірність та тлумачення наведеної інформації і виконує винятково роль носія.
Дания инвестиции пиво
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