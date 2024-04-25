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В Хмельницкой области для армии выделят 54 миллиона, полученных из продажи коммунального имущества

Четверг, 25 апреля 2024, 20:17 - Анастасия Дячкина

В Хмельницкой области более 54 миллионов гривен, полученных от реализации коммунального имущества, направят на обеспечение первоочередных нужд боевых бригад Сил обороны.

Об этом решении комиссии по вопросам бюджета и финансов сообщили в Хмельницком областном совете, передает Укринформ.

Отмечается, что в течение 2021-2023 годов от отчуждения коммунальных объектов малой приватизации в бюджет Хмельницкой области поступило 54 миллиона 454 тысяч гривен. На заседании комиссии при участии депутатов областного совета и представителей областной военной администрации решили выделить эти средства на нужды военных формирований.

"Депутаты рекомендовали ОВА направить эти средства для закупки военным формированием, непосредственно участвующих в боевых действиях, беспилотных летательных аппаратах, средствах радиоэлектронной борьбы, транспортных средств и мобильных пунктов пребывания личного состава", – говорится в сообщении.

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Окончательный список необходимых средств и их предварительное распределение между военными подразделениями, как добавили в облсовете, должен определить ОВА и проинформировать об этом депутатский корпус.

Напомним:

За январь – март 2024 года расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны составили 408,2 млрд грн.

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