В Google Meet теперь можно переносить звонки с одного устройства на другое без прерывания связи

Google

В сервисе видеотелефонной связи Google Meet добавила новую функцию, позволяющую переносить звонки с одного устройства на другое без прерывания разговора.

Об этом сообщили в блоге Google.

Теперь пользователь сможет начать вызов Meet на телефоне или планшете, а затем при необходимости перенести его на ноутбук.

После обновления приложения Google Meet для пользователей во время очередного вызова появится новая опция Switch here или "Переключиться здесь". Выбор этой функции перенесет вызов на другое устройство, не прерывая его.

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Напомним:

Google разрабатывает сервис Lookup, который сможет определять владельцев неизвестных номеров, которые звонили пользователям.