Накопительная пенсионная система: Правительство утвердило создание рабочей группы

Кабмин утвердил создание рабочей группы по вопросам введения обязательного накопительного пенсионного обеспечения и развития негосударственного пенсионного обеспечения.

Об этом сообщает Правительственный портал.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, правительство ведет активную работу над внедрением второго уровня пенсионной системы.

"Проект внедрения накопительной пенсионной системы сейчас предусматривает снижение налогов, которые платят украинцы в бюджет. Налоги будут направляться на личные пенсионные счета, где будут инвестироваться и приумножаться.

Так же не будет никаких дополнительных начислений для бизнеса. То есть накопительная пенсионная система заработает за счет тех налогов, которые люди и бизнес уже платят. После выхода на пенсию человек получит свои средства, и это будет хороший дополнительный доход до государственной солидарной пенсии", - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что для запуска второго уровня пенсионной системы нужно создать качественную инфраструктуру.

"Нужно правильно определить инструменты, какие можно инвестировать средства. Все должно быть надежно и предсказуемо", - отметил он.

Важным элементом второго уровня пенсионной системы, по словам премьера, станет появление в Украине "длинных денег".

Он добавил, что в стране появится значительно больший инвестиционный ресурс, который также будет способствовать появлению качественного фондового рынка и в целом развития экономики.

Подробнее о введении накопительного уровня пенсионной системы читайте в статье Экономической правды.

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Напоминаем:

Законопроект о введении накопительной пенсионной системы отправили на повторное первое чтение - соответствующее решение Верховная Рада приняла на заседании 29 апреля.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что рассчитывает на принятие закона закон о введении в Украине накопительного уровня пенсионной системы уже в 2021 году.

Комитет по вопросам соцполитики отклонил законопроект 2683-3 по внедрению в Украине накопительной пенсионной системы, это может отсрочить реформу на год.

Экономическая правда