В Киеве до середины июня ограничат движение на одном из путепроводов

фото: кгга

В Киеве с 27 апреля по 10 июня ограничат движение транспорта на путепроводе на пересечении проспектов Степана Бандеры и Владимира Ивасюка.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

Ограничение движения связано с обслуживанием деформационных швов.

Для минимизации неудобств движение транспорта будет ограничиваться в три этапа в обоих направлениях:

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первый этап: с 27 апреля по 10 мая – ремонт деформационных швов в полосах движения общественного транспорта;

второй этап: с 11 мая по 25 мая – ремонт деформационных швов во второй и третьей полосах движения;

третий этап: с 26 мая по 10 июня – ремонт деформационных швов в четвертой полосе движения.

"Также для комплексного подхода к эксплуатации моста через р. Десенка начинаются работы по замене деформационного шва. В связи с чем будут частично ограничивать движение первой полосой в направлении с правого на левый берег", – добавили в КГГА.

Напомним: