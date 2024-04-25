В Киеве до середины июня ограничат движение на одном из путепроводов
Четверг, 25 апреля 2024, 18:30 -
В Киеве с 27 апреля по 10 июня ограничат движение транспорта на путепроводе на пересечении проспектов Степана Бандеры и Владимира Ивасюка.
Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.
Ограничение движения связано с обслуживанием деформационных швов.
Для минимизации неудобств движение транспорта будет ограничиваться в три этапа в обоих направлениях:
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- первый этап: с 27 апреля по 10 мая – ремонт деформационных швов в полосах движения общественного транспорта;
- второй этап: с 11 мая по 25 мая – ремонт деформационных швов во второй и третьей полосах движения;
- третий этап: с 26 мая по 10 июня – ремонт деформационных швов в четвертой полосе движения.
"Также для комплексного подхода к эксплуатации моста через р. Десенка начинаются работы по замене деформационного шва. В связи с чем будут частично ограничивать движение первой полосой в направлении с правого на левый берег", – добавили в КГГА.
Напомним:
В Киеве с 9 апреля по 31 мая на улице Крайня частично ограничили движение транспорта – дорожники начинают средний ремонт.
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