Накопичувальна пенсійна система: законопроєкт відправили на доопрацювання

Законопроєкт щодо впровадження накопичувальної пенсійної системи відправили на повторне перше читання – відповідне рішення Верховна Рада ухвалила на засіданні 29 квітня.

Законопроєкт №2683 дозволить з 2022 року почати впровадження другого, накопичувального, рівня пенсійної системи для працівників шкідливих, великих підприємств, а з 2023 року - для всіх. Крім основного, на доопрацювання відправили альтернативний документ №2683-1.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що розраховує на ухвалення закону закон щодо введення в Україні накопичувального рівня пенсійної системи уже у 2021 році.

Голова комітету ВРУ з питань соцполітики Галина Третьякова також зазначала, що законопроєкт №2683 необхідно прийняти в 2021 році, аби відповідну модель можна було запровадити з 2023 року.

Нагадуємо:

Цьогоріч уряд планує збільшити пенсії двічі – у липні та грудні, проте для зростання виплат у 2-3 рази необхідна пенсійна реформа, а саме – запровадження накопичувальної системи цьогоріч.

У листопаді 2020 року уряд схвалив законопроєкт із впровадження професійної накопичувальної системи для зайнятих на ризикових професіях осіб. Наразі це стосуватиметься осіб молодше 35 років.

Глава комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова заявила, що для фінансування накопичувальних пенсій буде використовуватися частина з податків ЄСВ і ПДФО.

У кінці грудня 2018 року через Меморандум про економічну і фінансову політику стало відомо, що Україна на період дії програми stand-by співпраці з МВФ припинить введення другого рівня пенсійної системи.

Детальніше про введення накопичувального рівня пенсійної системи читайте у статті Економічної правди.

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Економічна правда