Шмыгаль предлагает превратить часть украинских хранилищ в "газовый сейф" для Европы

Денис Шмыгаль фото: уп

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина могла бы помочь сделать более стабильной ситуацию с газом для Европы, предоставив часть украинских подземных хранилищ как "газовый сейф" для европейских государств и отдельных компаний.

Как сообщает УНИАН, об этом он сказал во время часа вопросов правительству в Верховной раде, пишет "Европейская правда".

"Украинские газохранилища имеют объем 33 миллиарда кубических метров, из которых мы используем, как правило, около 20-24 миллиардов, иногда это может быть немного больше. Наши газохранилища мы можем использовать как "газовый сейф" для европейских компаний, европейских стран. Уже сейчас иностранные компании держат часть этого газа в режиме таможенного склада на территории Украины, но мы будем вести переговоры с нашими европейскими партнерами, чтобы этот процесс стал более системным", – сказал он.

Также премьер добавил, что такой газовый фонд сможет стабилизировать возможные энергетические кризисы, вроде возникшего сейчас.

Как сообщалось, еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрете Вестагер подвергла сомнению стратегию российского "Газпрома" по ограничению поставок газа в период повышенного спроса.

В декабре 2021 года "Нафтогаз Украины" подал жалобу в Еврокомиссию на злоупотребление российским "Газпромом" доминирующим положением на европейском рынке газа, отмечая, что именно действия "Газпрома" стали ключевой причиной кризиса и рекордного роста цен в Европе.

Читайте на эту тему: На пороге зимнего кризиса: чем грозит Европе рекордный рост цен на газ.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды

Европейская правда