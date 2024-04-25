ПриватБанк завершил первый квартал с чистой прибылью в 14 миллиардов

ПриватБанк по результатам 1 квартала 2024 года получил 13,86 млрд грн чистой прибыли, что на 14% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба госбанка.

"Позитивное влияние на результаты 1 квартала 2024 года имеет частичное расформирование резервов по кредитам как результат высокого качества кредитного портфеля. При этом реинвестирование банком средств от погашений по ОВГЗ (в иностранной валюте) в облигации с более длительным сроком требовало дополнительных резервов под эти ценные бумаги".

Девальвация гривни в течение 1 квартала обусловила негативную переоценку валютной позиции банка, которая была перекрыта положительным результатом переоценки индексированных ОВГЗ. В общем, переоценки повлияли на результат 1 квартала 2024 года в сумме 1,4 млрд грн", - пояснили в финучреждении.

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При этом общий кредитный портфель банка с начала года увеличился на 2% "несмотря на значительные сезонные погашения кредитов агробизнеса".

Напомним:

Сумма налога на прибыль и дивидендов за 2023 год, которую ПриватБанк перечислил в госбюджет, составила почти 50 млрд грн.

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Банк отчитался о чистой прибыли в размере 37,8 млрд грн за 2023 год.

Экономическая правда