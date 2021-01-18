Шмигаль сподівається, що накопичувальну пенсійну систему запровадять у 2021 році

Прем'єр Денис Шмигаль розраховує, що закон про введення в Україні накопичувального рівня пенсійної системи приймуть уже у 2021 році.

Про це він сказав в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Ми з Міністерством соціальної політики повністю розробили стратегію введення накопичувальної пенсійної системи. Ми її обговорили і узгодили всі нюанси з профільним комітетом Верховної Ради.

Зараз це питання знаходиться в законодавчій площині. Відповідний проєкт закону підготовлений, будемо просити парламентаріїв прийняти його якомога швидше, щоб в цьому році ця накопичувальна пенсійна система була введена", - зазначив голова уряду.

За його словами, Україна потребує введення накопичувальної пенсійної системи і вважає неприйнятним, що за 30 років незалежності цього так і не зробили.

"Ще одним злочином, на мій погляд, є, відсутність в Україні цивілізованого фондового ринку. Є презентація, підготовлена ​​Національною комісією з цінних паперів і фондових ринків спільно з USAID, ЄБРР і Американською торговою палатою. Вони готові виділити фінансування. Там величезний масштаб роботи", - додав він.

Шмигаль зазначив, що найближчим часом буде підписаний меморандум, після чого почнеться його впровадження.

"Ми хочемо, щоб нормальний фондовий ринок запрацював через рік. Але там маса законодавчої роботи. Тому, з урахуванням всіх нюансів бюрократії, для повноцінної роботи може знадобитися три роки", - визнав прем'єр.

Нагадаємо:

Раніше Шмигаль допускав запровадження накопичувального рівня пенсійного системи до 2021 року.

У листопаді 2020 року уряд схвалив законопроєкт із впровадження професійної накопичувальної системи для зайнятих на ризикових професіях осіб. Наразі це стосуватиметься осіб молодше 35 років.

Раніше голова комітету ВРУ з питань соцполітики Галина Третьякова говорила, що законопроєкт №2683 про введення загальнообов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення необхідно прийняти в 2021 році, щоб відповідну модель можна було впровадити з 2023 року.

Глава комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова заявила, що для фінансування накопичувальних пенсій буде використовуватися частина з податків ЄСВ і ПДФО.

Наприкінці лютого 2019 року представники громадських організацій і недержавних пенсійних фондів зажадали від Кабміну посприяти впровадженню накопичувального рівня пенсійної системи з 2020 року і висловили побоювання, що другий етап пенсійної реформи буде відкладено на невизначений час.



У кінці грудня 2018 року через Меморандум про економічну і фінансову політику стало відомо, що Україна на період дії програми stand-by співпраці з МВФ припинить введення другого рівня пенсійної системи.

Детальніше про введення накопичувального рівня пенсійної системи читайте у статті Економічної правди.

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