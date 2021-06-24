Шмигаль про накопичувальну пенсійну систему: Вибудовуємо оптимальну модель

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що запровадження в Україні накопичувальної пенсійної системи гарантуватиме українцям гідне забезпечення.

Про це він написав у Telegram.

"Рухаємося до запровадження накопичувальної пенсійної системи. Обговорили це питання на нараді за участі міністрів, народних депутатів, представників Офісу Президента, НБУ та НКЦПФР.

Вибудовуємо оптимальну модель, яка гарантує кожному українцю гідне пенсійне забезпечення", - зазначив прем'єр.

Детальніше про введення накопичувального рівня пенсійної системи читайте у статті Економічної правди.

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Нагадуємо:

Кабмін затвердив створення робочої групи з питань запровадження обов'язкового накопичувального пенсійного забезпечення тa розвитку недержавного пенсійного забезпечення.

Комітет з питань соцполітики відхилив законопроєкт 2683-3 щодо впровадження в Україні накопичувальної пенсійної системи, це може відтермінувати реформу на рік.

Законопроєкт щодо впровадження накопичувальної пенсійної системи відправили на повторне перше читання – відповідне рішення Верховна Рада ухвалила на засіданні 29 квітня.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що розраховує на ухвалення закону закон щодо введення в Україні накопичувального рівня пенсійної системи уже у 2021 році.

Економічна правда