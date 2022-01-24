Премьер: Ожидаем в феврале следующего пересмотра действующей программы МВФ
Премьер Денис Шмыгаль заявил, что в феврале ожидается следующий пересмотр действующей программы МВФ.
Об этом он сказал на брифинге по итогам заседания СНБО.
"Мы сейчас работаем с МВФ, практически каждый день проходит сотрудничество министерств с миссией МВФ. Ожидаем в феврале следующего пересмотра действующей программы и, конечно, работаем над предстоящим продолжением следующих программ МВФ", - заявил премьер.
Больше о сотрудничестве с МВФ читайте в статье Ярослава Винокурова: Запоздавший транш. Что власти пообещали МВФ за 2,2 миллиарда долларов
Напоминаем:
Глава финкомитета Верховной Рады Даниил Гетманцев считает, что Украина может пройти 2022 год без новой программы МВФ, несмотря на запланированные 550 млрд грн выплат по госдолгу.
В 2021 году сообщалось, что Национальный банк и Международный валютный фонд в следующем году начнут переговоры о новой программе сотрудничества.
Международный валютный фонд завершил первый пересмотр программы stand-by и согласовал выделение Украине второго транша в 700 млн долларов
Украина и Международный валютный фонд 18 октября достигли согласия на уровне персонала по первому пересмотру программы Stand-By.
Министр финансов Сергей Марченко рассказал, что правительство ожидает последующих пересмотров программы в марте и июне следующего года.
Экономическая правда
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