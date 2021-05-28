Комитет Рады не поддержал проект закона о пенсионной реформе

Комитет по вопросам соцполитики отклонил законопроект 2683-3 по внедрению в Украине накопительной пенсионной системы, это может отсрочить реформу на год.

Об этом в комментарии Liga.net сообщила руководительница комитета, депутатка от фракции "Слуга народа" Галина Третьякова.

По словам Третьяковой, которая является одной из авторов проекта, она предлагала комитету рекомендовать его к принятию в первом чтении Верховной Раде. Против выступили представители фракции "Батькивщина", группы "Довира", а также три нардепа от партии власти: Остапенко, Гривко и Арсенюк.

"Сейчас все зависит от фракции. Выносить на первое чтение с отрицательным заключением комитета или вносить новый законопроект, что задержит нас еще на год ", - рассказала Третьякова.

Ранее она отмечала, что законопроект о накопительной пенсионной системе необходимо принять в 2021 году, чтобы подходящую модель можно было ввести с 2023 года.

В то же время, накануне премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что между Кабмином, профильным комитетом Рады и Офисом президента было достигнуто понимание по основным аспектам реформы.

Подробнее о введении накопительного уровня пенсионной системы читайте в статье Экономической правды.

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Напоминаем:

Законопроект о введении накопительной пенсионной системы отправили на повторное первое чтение - соответствующее решение Верховная Рада приняла на заседании 29 апреля.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что рассчитывает на принятие закона закон о введении в Украине накопительного уровня пенсионной системы уже в 2021 году.