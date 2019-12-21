В Нафтогазе назвали новый дедлайн подписания транзитных соглашений

Новое соглашение, по европейским правилам, о продлении транзита российского газа через территорию Украины должно быть заключено до 29 декабря.

Об этом заявил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко во время брифинга для прессы.

"Речь идет о новых соглашениях по европейским принципам, а не о продолжении текущего транзитного контракта, который сейчас есть", - подчеркивает Витренко.

Витренко пожаловался, что спит в последние дни по 2-3 часа, но пообещал, что Нафтогаз сделает все, чтобы до 29 декабря соглашения были подписаны.

"Ранее тоже были моменты, когда никто не верил что мы это сделаем. Но украинская сторона успела завершить все необходимые меры, например, чтобы был сертифицирован Оператор ГТС в соответствии со всеми европейскими правилами", - подчеркнул топ-менеджер Нафтогаза.

По словам Витренко, стороны должны за неделю успеть заключить все соглашения, учитывая, что на этот период приходятся праздники.

"Задача которая перед нами стоит, до 29 декабря, фактически за неделю успеть все сделать, также учитывая что есть рождественские праздники.

В процессе задействованы международные юристы с обеих сторон, которые будут праздновать католическое рождество, это сложно но мы будем упорно работать", - резюмировал исполнительный директор НАК.

"Сложно, но приятно", - добавил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

Напомним:

Новый газовый контракт будет заключен на 5 лет, с правом пролонгации на тех же условиях еще на 10 лет, Россия также должна выплатить Украине все 3 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что "Нафтогаз" отзовет иск против российского "Газпрома" на 12,25 миллиардов долларов.

21 декабря гендиректор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон, заявил, что после трехсторонних переговоров Украины ЕС и РФ в Минске начались двусторонние переговоры между "Оператором ГТС Украины" и "Газпромом" в Вене.

В Офисе президента заявили, что переговорах о транзите газа, которые прошли в Минске, Россия согласилась выплатить Украине 3 миллиарада долларов долга по решению Стокгольмского арбитража.

Представители Европейской комиссии, Украины и Российской Федерации 20 декабря достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа через территорию Украины для европейских потребителей и урегулирования взаимных претензий.

По итогам переговоров в Минске Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продлении транзита газа через Украину и урегулировании взаимных требований.

По словам вице-премьера РФ Дмитрия Козака, новый контракт на транзит российского газа через газотранспортную систему Украины заключат сроком на 5 лет.

19 декабря Украина и Россия достигли принципиального согласия о новом контракте по транзиту российского газа через территорию Украины.

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сообщил, что наработанные на газовых переговорах в Берлине принципы требуют согласования на политическом уровне.

Министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что Украина, РФ и Еврокомиссия разработали протокол, который приближает подписания транзитного контракта.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что несмотря на строительство новых газопроводов, Россия намерена сохранить транзит газа через Украину.

Экономическая правда