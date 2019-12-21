Министр: Газовое соглашение с Россией - транзит на 5 лет с пролонгацией еще на 10

Новый газовый контракт будет заключен на 5 лет, с правом пролонгации на тех же условиях еще на 10 лет, Россия также должна выплатить Украине все 3 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.

Об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель на брифинге для прессы.

По словам Оржеля, долг по Стокгольмскому арбитражу будет выплачен деньгами, еще до нового года.

"В результате сложных двухдневных переговоров достигнуто пакетное понимание, как будут дальше двигаться наши взаимоотношения.

Эти величины, которые зафиксированны в решении Стокгольмского арбитража, будут выплачены деньгами и будут выплачены, если мы реализуем все пакетные позиции, еще до нового года.

То есть Украина, а именно компания НАК "Нафтогаз" получит по решению Стокгольма 3 миллиарда (если точнее, не более 2,9 млрд) в соответствии с теми договоренностями, которые сейчас есть ", - сказал он.

Также он рассказал о сроках, на которые заключается контракт.

"Транзит на 5 лет с возможностью пролонгации на тех условиях предусмотренных сейчас еще на следующие 10 лет", - подчеркнул министр.

Оржель заявил, что такая логика по срокам закладывается из-за регуляторного периода ГТС Украины.

Также он озвучил минимальные гарантированные объемы поставок газа:

"1 год - 65 млрд куб м и 40 млрд куб м в следующие 4 года ", - отметил Оржель.

Напомним:

Представители Европейской комиссии, Украины и Российской Федерации 20 декабря достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа через территорию Украины для европейских потребителей и урегулированию взаимных претензий.

По итогам переговоров в Минске Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продлении транзита газа через Украину и урегулировании взаимных требований.

По словам вице-премьера РФ Дмитрия Козака, новый контракт на транзит российского газа через газотранспортную систему Украины заключат сроком на 5 лет.

Помощник президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Россия согласилась выплатить Украине 3 миллиарада долларов долга по решению Стокгольмского арбитража.

Экономическая правда