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Нафтогаз уже импортировал 176 миллионов кубов газа

Пятница, 18 февраля 2022, 12:14

НАК "Нафтогаз" уже импортировал 176 млн кубометров газа, до конца мая планирует импортировать 1,1 млрд кубов.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал во время часа вопросов правительству в Верховной Раде.

По его словам, уже законтрактовано 300 млн. кубометров газа с поставкой в феврале и марте. Еще 600 млн. кубометров ожидается получить в апреле.

Всего к маю планируется импортировать 1,1 млрд. кубометров газа. При этом, отметил министр, собственная добыча НАКа в первом квартале прогнозируется на уровне 3,3 млрд. кубов газа.

Частные компании импортировали уже 156 млн. кубов газа.

Напоминаем:

НАК "Нафтогаз" начал покупать валюту для импорта газа, чтобы не влечь в будущем надрывы на рынке.

НАК "Нафтогаз" с февраля приступил к импорту газа и планирует всего за месяц закупить 300 миллионов кубометров газа.

Цена на газовом рынке сейчас составляет от 900 до 1000 долларов за тысячу кубов.

С учетом названных министром цен такой объем импорта может стоить НАКу от 7,6 млрд грн до 8,5 млрд грн.

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газ Нафтогаз

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