Транзит газа: новый контракт заключат на 5 лет — вице-премьер РФ
Новый контракт на транзит российского газа через газотранспортную систему Украины заключат сроком на 5 лет.
Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак, передает РБК.
По его словам, подписание контракта ожидается до конца 2019 года.
"Объемы - необходимые, достаточные для удовлетворения потребностей европейских потребителей", - сказал он.
Козак отметил, что между Украиной и Россией "больше не будет судебных споров", а действующие споры стороны урегулировали. "Мы подписали трехсторонний договор вместе с ЕС", - добавил вице-премьер РФ.
Речь идет о 3 миллиардах долларов, которые Газпром уже должен Нафтогазу (их, по словам Козака, стороны урегулировали), а также о новых исковые требования Нафтогаза в Газпром на 12,25 млрд
Напомним:
Представители Европейской комиссии, Украины и Российской Федерации 20 декабря достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа через территорию Украины для европейских потребителей и урегулирования взаимных претензий.
По итогам переговоров в Минске Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продлении транзита газа через Украину и урегулировании взаимных требований.
19 декабря Украина и Россия достигли принципиального согласия о новом контракте по транзиту российского газа через территорию Украины.
Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сообщил, что наработанные на газовых переговорах в Берлине принципы требуют согласования на политическом уровне.
Министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что Украина, РФ и Еврокомиссия разработали протокол, который приближает подписания транзитного контракта.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что несмотря на строительство новых газопроводов, Россия намерена сохранить транзит газа через Украину.
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