Транзит газа: новый контракт заключат на 5 лет — вице-премьер РФ

Новый контракт на транзит российского газа через газотранспортную систему Украины заключат сроком на 5 лет.

Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак, передает РБК.

По его словам, подписание контракта ожидается до конца 2019 года.

"Объемы - необходимые, достаточные для удовлетворения потребностей европейских потребителей", - сказал он.

Козак отметил, что между Украиной и Россией "больше не будет судебных споров", а действующие споры стороны урегулировали. "Мы подписали трехсторонний договор вместе с ЕС", - добавил вице-премьер РФ.

Речь идет о 3 миллиардах долларов, которые Газпром уже должен Нафтогазу (их, по словам Козака, стороны урегулировали), а также о новых исковые требования Нафтогаза в Газпром на 12,25 млрд

Напомним:

Представители Европейской комиссии, Украины и Российской Федерации 20 декабря достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа через территорию Украины для европейских потребителей и урегулирования взаимных претензий.

По итогам переговоров в Минске Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продлении транзита газа через Украину и урегулировании взаимных требований.

19 декабря Украина и Россия достигли принципиального согласия о новом контракте по транзиту российского газа через территорию Украины.

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сообщил, что наработанные на газовых переговорах в Берлине принципы требуют согласования на политическом уровне.

Министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что Украина, РФ и Еврокомиссия разработали протокол, который приближает подписания транзитного контракта.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что несмотря на строительство новых газопроводов, Россия намерена сохранить транзит газа через Украину.